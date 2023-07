Sorpresi a rubare un’auto sul Romito, arrestati coniugi

Sequestrati una punta da trapano, un paio di forbici e un paio di guanti da lavoro

Arrestati in flagranza per furto d’auto un 47enne e una 46enne, marito e moglie, che alla vista dei militari hanno tentato di darsi alla fuga ma sono stati immediatamente bloccati. L'Arma ha disposto sul Romito, come in altre aree a forte vocazione turistica, l’intensificazione dei servizi

Prosegue da parte dell’Arma l’azione di contrasto ai furti su auto e di auto in un periodo nel quale sono intensi gli spostamenti verso il mare. In questo contesto i carabinieri della Stazione di Montenero hanno arrestato in flagranza per il reato di furto d’auto un 47enne e una 46enne, marito e moglie, i quali, dopo aver infranto il finestrino di un’auto in sosta sul Romito sono stati sopresi dai militari a rovistare al suo interno. Alla vista dei militari i due hanno tentato di darsi alla fuga ma sono stati immediatamente bloccati. Sottoposti a perquisizione personale sono stati trovati in possesso di una punta da trapano, verosimilmente lo strumento utilizzato per infrangere il finestrino dell’auto, un paio di forbici e un paio di guanti da lavoro. All’esito dell’udienza di convalida, il giudice ha disposto per entrambi la misura cautelare degli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico, anche in ragione di precedenti penali specifici di cui risultano gravati. In estate l’area del Romito è una frequentatissima meta balneare ed essendo stati segnalati degli episodi ai danni di veicoli in sosta, il Comando, come in altre aree a forte vocazione turistica, ha disposto l’intensificazione dei servizi che proseguiranno nei prossimi giorni.

