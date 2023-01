Sorpresi a smontare due biciclette

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale di Livorno, coerentemente con le linee strategiche della Prefettura, i Carabinieri della Compagnia di Livorno hanno eseguito nel fine settimana un articolato servizio mirato a garantire sicurezza e prossimità a cittadini ed esercenti nei quartieri maggiormente interessati dalla movida livornese. I Carabinieri hanno svolto pattuglie sia automontate che appiedate nella zona del quartiere Venezia al fine di permettere ai cittadini di usufruire in sicurezza dei luoghi del divertimento della città, prevenendo situazioni di degrado urbano e possibile pericolo. Nel corso dell’intensa attività di pattugliamento del centro cittadino, gli uomini dell’Arma hanno fermato e deferito in stato di libertà due persone, un uomo ed una donna, rispettivamente di 32 e 36 anni, per ricettazione. I due sono stati bloccati in via Filzi mentre, unitamente ad un terzo complice che alla vista degli uomini dell’Arma si è dato alla fuga ed è in corso di identificazione, erano intenti a smontare due biciclette del valore complessivo di circa 800 euro. Gli uomini dell’Arma hanno inoltre svolto sino all’alba approfonditi controlli, anche con l’utilizzo degli etilometri (oltre 15 i conducenti controllati, tutti con tassi alcolemici entro la soglia consentita), finalizzati al rispetto delle norme sulla circolazione stradale e nei pressi di alcuni locali della città controllando oltre 125 persone e 68 mezzi.

