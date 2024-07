Sorpresi al Casello di Rosignano con monili in oro, denunciati

Si trattava della refurtiva di furti e truffe agli anziani commesse nel nord Italia, denunciati dalla polizia stradale due giovani di 27 e 31 anni per ricettazione e possesso di banconote falsificate

La costante attività di controllo posta in essere dalle pattuglie della polizia nella provincia di Livorno ha permesso di recuperare numerosi monili in oro frutto di furti e truffe agli anziani commesse nel nord Italia. Venerdì scorso, durante un posto di controllo alla barriera autostradale di Rosignano Marittimo, una pattuglia della polizia stradale ha intimato l’alt ad un’auto con a bordo un uomo di 31 anni e una donna di 27 residenti nel Casertano. L’atteggiamento nervoso e insofferente al controllo, entrambi con già conosciuti alle forze di polizia, insospettiva gli agenti che decidevano di approfondire il controllo invitando i due a seguirli nella vicina caserma. Durante il breve tragitto, però, il passeggero, nel tentativo di disfarsene, ha gettato dal finestrino alcuni oggetti di piccole dimensioni. Il gesto non sfuggiva ai poliziotti che, fermata la macchina, prima hanno recuperato a bordo strada numerosi monili (anelli, bracciali, spille, orecchini, orologi e collane in oro) e poi hanno sottoposto le due persone a un’accurata perquisizione che consentiva di recuperare anche alcune banconote apparentemente false. I due giovani sono stati denunciati per i reati di ricettazione e possesso di banconote falsificate, mentre i soldi e i preziosi recuperati sono stati sequestrati per le successive indagini e per la restituzione ai legittimi proprietari. Va precisato che il procedimento penale non è ancora definito e, pertanto, le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevoli gli indagati.

