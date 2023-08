Sorpresi al volante in stato di ebbrezza in via del Littorale, due patenti ritirate

Controllate oltre 115 persone e 70 mezzi. In via del Littorale un automobilista fermato con tasso alcolemico gr/l 2,45, oltre 4 volte il limite consentito, e l'altro con gr/l 0,78. Per entrambi ritiro della patente e mezzo sequestrato. Inoltre una denuncia per evasione, due persone segnalate alla prefettura come assuntori in quante trovate in possesso complessivamente di 1,75 grammi di hashish e una sospensione dell'attività imprenditoriale e multa di 8.056 euro ad un esercente

I Carabinieri del Comando Provinciale di Livorno, attese le numerose presenze turistiche sul territorio di tutta la provincia, nel decorso fine settimana, in preparazione al Ferragosto e in linea con le direttive condivise in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presso la Prefettura labronica, hanno implementato la presenza di servizi esterni sul territorio orientando l’azione di monitoraggio in maniera discriminata al fine di privilegiare le diverse località più affollate e nelle fasce orarie costituenti maggiori criticità. Dette operazioni sono state condotte anche con l’ausilio delle specialità dell’Arma. In particolare, il Comando Compagnia di Livorno insieme al Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Livorno, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi disposta dal Comando Provinciale per il contrasto alla criminalità diffusa e con particolare riguardo ai reati predatori e alla sicurezza stradale, hanno eseguito un servizio coordinato in cui sono state impiegate diverse pattuglie sul territorio. Sul fronte dei controlli alla circolazione stradale, condotti dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, un uomo di 60 anni è stato denunciato in stato di libertà, per “guida in stato di ebbrezza alcolica” sorpreso dai carabinieri transitare in via Del Littorale alla guida della propria auto con tasso alcolemico pari a gr/l 2,45, oltre 4 volte il limite consentito. Ritiro della patente e sequestro ammnistrativo del veicolo. I Carabinieri della Stazione di Ardenza hanno elevato sanzione amministrativa per “guida in stato di ebbrezza alcolica” a carico di un 33enne, controllato sempre in via Del Littorale e sorpreso alla guida di auto con tasso alcolemico pari a gr/l 0,78. Anche a carico del giovane i carabinieri hanno proceduto al ritiro della patente e al sequestro ammnistrativo del mezzo. I militari della Stazione di Livorno Porto hanno deferito a piede libero, per il reato di “evasione” un pregiudicato di 40 anni, già sottoposto a detenzione domiciliare, che non è stato trovato in casa all’atto dei controlli. Il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Livorno, dopo aver sottoposto a controlli un esercizio commerciale ha accertato la mancata redazione del documento valutazione rischi, e la presenza di un lavoratore irregolare. Pertanto, a carico del responsabile, hanno proceduto alla sospensione dell’attività imprenditoriale ed elevato sanzione amministrativa per complessivi 8.056 euro. Sempre ambito medesimo servizio straordinario della Compagnia di Livorno inoltre sono stati segnalati alla competente Autorità Amministrativa due persone trovate in possesso complessivamente di 1,75 grammi di hashish, segnalati quali assuntori di sostanza stupefacente per uso non terapeutico, contestualmente sottoposta a sequestro. L’Attività della Compagnia Carabinieri nel capoluogo di provincia, tesa a garantire la sicurezza dei cittadini nelle calde e affollate serate d’agosto, ha permesso di sottoporre a controllo oltre 115 persone e 70 mezzi.

