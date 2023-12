Sorpresi alla guida in stato di ebbrezza, denuncia e patente ritirata

A Livorno in via dei Pensieri (tasso alcolemico di 1,09 g/l) e a Collesalvetti in via Bologna (tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l). Segnalati tre giovani alla Prefettura quali assuntori di stupefacenti per uso non terapeutico

I militari del Norm hanno denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza un 29enne di origini sudamericane residente in Versilia sorpreso in via dei Pensieri alla guida della propria auto con un tasso alcolemico di 1,09 g/l. Per lui è inoltre scattato il ritiro immediato della patente. Stesse conseguenze per un 25enne livornese che i carabinieri della stazione di Collesalvetti hanno sottoposto a controllo in via Bologna riscontrando un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l. Infine, segnalati alla Prefettura tre 20enni, di cui due residenti in Versilia, quali assuntori di stupefacenti per uso non terapeutico.

