Sorpresi con 20 grammi di cocaina in casa, un arresto e una denuncia

Intervenuti a seguito delle segnalazioni dei condomini di un condominio alla Leccia, i carabinieri hanno sorpreso un 49enne (arrestato) intento a confezionare numerose dosi di cocaina e un 55enne (denunciato) presente all’interno dell’appartamento

La Sezione Operativa del NOR della Compagnia di Livorno, coadiuvata dai colleghi della Stazione di Ardenza, ha tratto in arresto in flagranza di reato un 49enne livornese e ha denunciato a piede libero un 55enne livornese, entrambi già noti alle forze dell’ordine. Come si legge in un comunicato, i militari hanno individuato un appartamento alla Leccia che, di recente, era stato oggetto di alcune segnalazioni da parte dei condomini. I carabinieri hanno quindi proceduto ad una perquisizione di iniziativa nel corso della quale hanno sorpreso il 49enne intento a confezionare numerose dosi di cocaina mentre il 55enne era presente all’interno dell’appartamento. Durante la perquisizione, il 55enne è stato trovato in possesso di 20 grammi di cocaina, 600 euro in banconote di vario taglio, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi da spacciare.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro mentre il 49enne è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ristretto nella propria abitazione in regime di arresti domiciliari. All’esito dell’udienza di convalida, il giudice del tribunale di Livorno ha disposto per il 49enne la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, mentre per il 55enne è scattata la denuncia in stato di libertà per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Quest’ennesimo risultato operativo è il frutto della sinergia tra la costante presenza sul territorio delle pattuglie dei carabinieri, che operano in stretto contatto con il numero unico di emergenza (NUE) 112, e le segnalazioni dei cittadini.

Condividi:

Riproduzione riservata ©