Sorpresi con 9 tablet rubati ad una scuola, denunciati

I tablet sono stati restituiti al dirigente scolastico, erano stati rubati all’interno di una scuola secondaria di 1 grado: denunciati per ricettazione un 43enne e un 20enne. L'Arma invita a segnalare sempre e il prima possibile in modo da consentire un pronto intervento

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato per ricettazione in concorso un 43enne e un 20enne trovati in possesso di 9 tablet. Notati con una vistosa borsa una pattuglia dell’Arma, impiegata nel controllo del territorio nei quartieri Shangai e Corea in orario notturno, i due sono stati fermati e sottoposti a controllo. Non avendo saputo fornire alcuna valida giustificazione sul possesso dei tablet, i successivi accertamenti dei militari hanno permesso di appurare che i dispositivi erano stati asportati la notte precedente all’interno di una scuola secondaria di 1 grado non distante dal luogo del controllo. Il costante controllo del territorio e l’intuito dei militari ha consentito il recupero della refurtiva, del valore di diverse centinaia di euro, e la restituzione al dirigente scolastico. L’invito dell’Arma è quello di segnalare sempre ed il prima possibile in modo da consentire un pronto intervento, spesso risolutivo, nel solco della proficua sinergia tra il costante presidio del territorio da parte dei carabinieri e le segnalazioni dei cittadini.

Condividi: