Sorpresi con la droga, arrestati a Rosignano Solvay

Sequestrati durante la perquisizione personale e veicolare 15 dosi di cocaina per un peso totale di 12 grammi, 56 grammi di hashish, 4 pasticche di metanfetamina del peso complessivo di circa 1 grammo e 540 euro in contanti

Un 32enne livornese e un 37enne marocchino si aggiravano con fare sospetto tra le vie del centro di Rosignano Solvay a bordo di un'auto e sono stati fermati per un controllo

I carabinieri dell’Aliquota Operativa del Norm di Cecina hanno arrestato un 32enne livornese e un 37enne marocchino, entrambi pregiudicati, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Come si legge in un comunicato del 29 gennaio i militari, dopo averli individuati aggirarsi con fare sospetto tra le vie del centro di Rosignano Solvay a bordo di un’auto, li hanno sottoposti a controllo. Nel corso di perquisizione personale e veicolare sono stati trovati in possesso di 15 dosi di cocaina del peso complessivo di 12 grammi, 56 grammi di hashish, 4 pasticche di metanfetamina del peso complessivo di circa 1 grammo e 540 euro in contanti, somma verosimilmente provento dell’attività di spaccio. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e i due uomini sono stati dichiarati in stato di arresto. A seguito di udienza celebrata al Tribunale di Livorno, il Gip ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di dimora con permanenza notturna nelle rispettive abitazioni.

