Sorpresi con la droga durante un controllo

Controllo delle volanti sugli Scali delle Cantine: tre stranieri sono stati trovati in possesso di 34,49 grammi di hashish, 13,65 grammi di cocaina, materiale da confezionamento e 340 euro. Per due di loro emesso decreto di espulsione

Alle 23,45 del 30 ottobre le volanti hanno svolto un controllo finalizzato alla prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti sugli Scali delle Cantine, procedendo al controllo di tre cittadini extracomunitari maggiorenni: un marocchino classe 1998 e due tunisini classe 94 e 99. I tre sono stati trovati in possesso di 34,49 grammi di hashish, 13,65 grammi di cocaina, materiale da confezionamento e 340 euro. Sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per art. 73 c. 5 scrive in un comunicato la questura. Uno dei tunisini aveva l’obbligo di firma e di presentazione all’Autorità ed è stato rilasciato. Gli altri due sono stati messi a disposizione dell’ufficio stranieri e la mattina del 31 ottobre sono stati chiesti i posti al Centro, che sono stati negati. Nei loro confronti è stato emesso un decreto di espulsione del Prefetto e contestuale ordine del questore a lasciare il territorio entro 7 giorni.

