Sorpresi con la droga in casa, arrestati
Si tratta di un 50enne e una 60enne livornese. Sequestrati 20 grammi di cocaina e materiale per la pesatura, il taglio e il confezionamento
I militari della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso un 50enne di origine nordafricane e una 60enne livornese. Sono stati individuati a seguito di un mirato servizio. I militari hanno effettuato una perquisizione personale e domiciliare che ha permesso di rinvenire e sequestrare nell’appartamento 20 grammi di cocaina e materiale per la pesatura, il taglio e il confezionamento. Il giudice, su richiesta del Sostituto Procuratore di turno, ha convalidato l’arresto e disposto per entrambi l’obbligo di firma. L’operazione rientra nel quadro delle continue attività di contrasto al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti condotte dall’Arma sul territorio provinciale. Le imputazioni a carico degli indagati sono provvisorie e, ai sensi della normativa vigente e dei principi costituzionali, si presumono innocenti fino a sentenza definitiva.
