Sorpresi con la droga in casa, denunciati

Intervento della squadra volante su segnalazione dei condomini per una lite in casa in zona Salviano, due livornesi denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Sequestrati 26 grammi di cocaina, un rotolo di alluminio trovato sul divano e una bilancina di precisione funzionante

La squadra volante della Questura è intervenuta in zona Salviano per la segnalazione di una lite in abitazione. Giunti sul posto, i poliziotti hanno bussato alla porta dell’abitazione indicata dai condòmini e una volta entrati i presenti si sono mostrati sorpresi e preoccupati per la presenza delle forze dell’ordine. Gli agenti hanno poi individuato un rotolo di alluminio e un involucro in cellophane trasparente al cui interno era conservata della sostanza solida di colore bianco risultata poi essere cocaina. Uno dei due soggetti era seduto sul divano davanti al rotolo di alluminio, verosimilmente intento al confezionamento della cocaina tanto che un pezzo di alluminio era già stato staccato pronto per essere utilizzato. Entrambi, livornesi di 50 circa anni, sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Sequestrati 26 grammi di cocaina, il rotolo di alluminio trovato sul divano e una bilancina di precisione funzionante.

