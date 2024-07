Sorpresi con un casco rubato dalla sella di uno scooter, denunciati

Grazie alla segnalazione di un cittadino, i due sono stati intercettati e fermati dai carabinieri in via Redi (il furto è avvenuto in via delle Siepi): denunciati un 18enne e un 23enne per furto e porto abusivo di strumenti atti ad offendere

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato in stato di libertà due cittadini nordafricani di 18 e 23 anni gravemente indiziati di furto e porto abusivo di strumenti atti ad offendere. Secondo la ricostruzione dei militari, i due, in orario notturno, si sarebbero appropriati di un casco custodito sotto la sella di uno scooter posteggiato in via delle Siepi per poi allontanarsi. Grazie alla segnalazione di un cittadino e al tempestivo intervento di una pattuglia in servizio sul territorio, i giovani sono stati rapidamente intercettati nella vicina via Redi e fermati. All’atto del controllo il casco è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario. A seguito di un controllo più approfondito i carabinieri hanno rinvenuto addosso al 23enne un cacciavite, mentre nella disponibilità del 18enne un coltello a serramanico, entrambi posti sotto sequestro in quanto strumenti idonei ad essere utilizzati per commettere effrazioni ed il cui porto, senza giustificato motivo, è vietato dalla legge. All’esito delle operazioni i due, senza fissa dimora sul territorio e con precedenti a loro carico, sono stati denunciati in stato di libertà furto e

