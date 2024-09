Sorpresi con una cantinetta frigo rubata, denunciati

I carabinieri sono risaliti alla coppia tramite l’annuncio di vendita su un noto social network con il quale avevamo messo in vendita l'oggetto. Nel corso degli accertamenti è emerso che il veicolo sul quale viaggiavano era anch’esso oggetto di furto ai danni della stessa vittima. Denunciati per ricettazione

I carabinieri del Comando Stazione di Stagno hanno denunciato per il reato di ricettazione in concorso due 30enni di origini romene già noti per altri precedenti di polizia. Nel corso di un’indagine scaturita da un furto, i militari hanno individuato e fermato la coppia in possesso di una cantinetta frigo per vini che uno dei due 30enni aveva messo in vendita tramite un’inserzione su un noto social network. Nel corso di un controllo sono stati trovati in possesso dell’oggetto senza che fossero in grado di fornire alcuna giustificazione sulla provenienza. Ulteriori accertamenti hanno consentito di verificare che lo stesso veicolo sul quale viaggiavano era anch’esso oggetto di furto ai danni della stessa vittima. Tutta la refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario mentre per i due è scattata la denuncia.

