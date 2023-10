Sorpresi con uno scooter rubato, denunciati

Foto di archivio

I baschi verdi della finanza hanno sorpreso due ragazzi con un SH in un parcheggio sotterraneo a Shangai mentre occultavano le chiavi dello scooter sotto ad un'auto. Il motorino è stato restituito alla legittima proprietaria che ha ringraziato le Fiamme Gialle per l'attività svolta

Nel corso di controlli notturni antidroga in zona Shangai una pattuglia di baschi verdi e militari cinofili del Gruppo Livorno, entrando in un parcheggio sotterraneo, hanno sorpreso due ragazzi con un Sh mentre occultavano qualcosa sotto un’auto lì vicino. Approfondendo il controllo è emerso che quel “qualcosa” erano le chiavi dello scooter che è risultato rubato da qualche giorno ai danni di una giovane ragazza livornese. I due responsabili (un maggiorenne e un minorenne) sono stati denunciati per ricettazione e il motorino è stato prontamente restituito alla legittima proprietaria che ha ringraziato le fiamme gialle per l’attività svolta.

Condividi: