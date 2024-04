Sorpresi nella notte in un locale in scali delle Ancore, inseguiti e arrestati

Alla vista dei poliziotti i due uomini hanno tentato di darsi alla fuga ma sono stati raggiunti, bloccati e arrestati per tentato furto. Ora sono in carcere

All’alba un cittadino ha telefonato alla centrale operativa della polizia riferendo di vedere due soggetti in scali delle Ancore nell’intento di entrare all’interno di un locale. Le volanti intervenute sul posto hanno sorpreso i due che, dopo essere riusciti ad entrare nel locale, hanno tentato di darsi alla fuga. Raggiunti e bloccati, dopo l’identificazione sono stati condotti in questura e tratti in arresto per tentato furto. Si tratta di due rumeni classe ’99 e ’91 con precedenti; inoltre il cittadino classe ’91 risulta gravato da un provvedimento di sospensione di semilibertà e ripristino della detenzione carceraria. Entrambi sono stati portati alle Sughere. Va precisato che il procedimento penale non è ancora definito e, pertanto, le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevoli gli indagati.

