Sorpresi sullo scooter rubato nel sottopasso pedonale di via Provinciale Pisana, denunciati

I due a bordo sono stati denunciati per ricettazione. Lo scooter è stato restituito alla legittima proprietaria. La polizia municipale ha risposto alle segnalazioni dei cittadini tramite il Consiglio di zona 1 relative al passaggio di veicoli a motore nel sottopasso pedonale

A seguito di segnalazioni di cittadini pervenute alla Polizia Municipale tramite il Consiglio di zona 1, relative al passaggio di veicoli a motore nel sottopasso pedonale di via Provinciale Pisana, sono stati organizzati appositi servizi mirati.

Venerdi pomeriggio la pattuglia impegnata in questo servizio ha fermato uno scooter per transito in passaggio pedonale. Il motociclo, si legge nel comunicato stampa è risultato rubato il 4 ottobre in zona Cisternone; il conducente e passeggero di origine straniera sono stati portati al Comando per accertamenti sulla regolare presenza sul territorio. I due soggetti sono stati denunciati a piede libero per ricettazione e sottoposti art 15 Tulps per le verifiche all’Ufficio immigrazione.

Lo scooter è stato restituito alla legittima proprietaria.

