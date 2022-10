Sorpreso a bruciare rifiuti non pericolosi

Foto di archivio

L’uomo è stato denunciato dai carabinieri forestali per combustione illecita di rifiuti speciali non pericolosi, i carabinieri hanno notato una colonna di fumo scuro

La pattuglia dei carabinieri forestali di Montenero in servizio per il controllo del territorio ha notato una intensa colonna di fumo scuro provenire da un’area rurale in via delle Sorgenti. Una volta sul posto i militari hanno sorpreso un uomo intento a smaltire con il fuoco un cumulo di rifiuti non pericolosi provenienti da attività edile che aveva preventivamente depositato all’interno di un terreno a sua disposizione. L’area in questione, scrivono i carabinieri forestali in un comunicato del 31 ottobre, veniva gestita come deposito di materiali di varia natura poco compatibili con il contesto rurale circostante. L’uomo è stato segnalato all’autorità giudiziaria per combustione illecita di rifiuti speciali non pericolosi, reato per cui è prevista la reclusione da due a cinque anni e il ripristino dello stato originario dei luoghi.

