Sorpreso a pescare con il palangaro nell’area marina protetta delle Secche della Meloria: sanzionato

Il palangaro sequestrato dalla guardia costiera

Il Regolamento consente la pesca ricreativa soltanto ai cittadini residenti nei comuni di Livorno, Pisa e Collesalvetti previa autorizzazione e solo con l’utilizzo di specifici sistemi di cattura, tra i quali non è incluso il “palangaro”, strumento utilizzato invece dal pescatore al momento del controllo: sequestrato. Ecco il link per consultare la normativa

Nella giornata del 15 febbraio la Guardia Costiera di Livorno ha sorpreso, all’interno delle acque dell’Area Marina Protetta delle Secche della Meloria, un pescatore sportivo che con la propria unità da diporto pescava utilizzando un attrezzo vietato. Come si legge in un comunicato del 15 febbraio, il Regolamento che disciplina l’area in questione consente la pesca ricreativa, soltanto ai cittadini residenti nei comuni di Livorno, Pisa e Collesalvetti, previa autorizzazione e solo con l’utilizzo di specifici sistemi di cattura, tra i quali non è incluso il “palangaro”, strumento utilizzato invece dal pescatore al momento del controllo. L’attrezzo da pesca è stato quindi sequestrato e il conduttore del natante segnalato all’Autorità Giudiziaria per la violazione della Legge quadro sulle aree marine protette, sanzionata penalmente. L’attività posta in essere dagli uomini della Capitaneria labronica si colloca nella più ampia attività svolta dalla Guardia Costiera per la tutela dell’ambiente, che si declina anche come tutela della biodiversità e dell’ecosistema marino quale habitat naturale degli organismi viventi, con particolare riguardo alle zone di alto valore intrinseco quale l’Area Marina Protetta delle Secche della Meloria. Per evitare di incorrere in sanzioni, anche di carattere penale, si consiglia di consultare la normativa che disciplina la fruizione dell’Area Marina Protetta delle Secche della Meloria, pubblicata integralmente sul sito internet dell’Ente Gestore, al link https://www.ampsecchedellameloria.it/lente-gestore/normativa/.

