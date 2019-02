Sorpreso a rubare alle Poste: arrestato

Un 31enne trasfertista, originario di Napoli, è stato arrestato dalla polizia per tentato furto aggravato

Mediagallery

Un 31enne trasfertista, originario di Napoli, è stato arrestato dalla polizia per tentato furto aggravato dopo essere stato sorpreso il 2 febbraio sera all’interno delle poste di via Masi insieme ad un complice che è riuscito a darsi alla fuga. All’arrivo della volante i due sono stati sorpresi in flagranza mentre trafugavano beni e corrispondenza varia inserendo il tutto in dei sacchi.

Riproduzione riservata ©