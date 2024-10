Sorpreso a rubare due giocattoli li paga. Graziato dal titolare

Dopo aver visionato le telecamere della galleria in cui si nota la persona uscire con due giocattoli, la polizia ha chiesto al titolare qual era la sua intenzione. Giovanni Nigiotti: "L'ho invitato a pagare, cosa che ha fatto, evitandogli così una denuncia. Ho pensato fosse la cosa più giusta da fare in quel momento per chiudere lì la storia"

“L’ho invitato a pagare, cosa che ha fatto, evitandogli così una denuncia. Ho pensato fosse la cosa più giusta da fare in quel momento per chiuderla lì”. A dirlo è Giovanni Nigiotti, titolare del negozio Giochi Preziosi alle Officine Storiche di Porta a Mare dove ieri pomeriggio si è consumato un furto conclusosi in maniera bonaria. La persona in questione, secondo quanto poi ricostruito anche dalle telecamere del centro commerciale, ha preso due giocattoli e si è diretta all’uscita senza pagare. E’ stata però notata da una dipendente del negozio che ha avvisato la vigilanza Worsp. Gli addetti alla sicurezza hanno quindi raggiunto e stoppato l’uomo nella galleria trattenendolo fino all’arrivo della polizia. “Gli agenti – prosegue Nigiotti, che ringraziamo per la disponibilità – hanno potuto visionare i filmati delle telecamere del centro commerciale fornite dalla direzione notando che questa persona era entrata senza nulla in mano uscendo poi con due giocattoli. A quel punto mi è stato chiesto quale fosse la mia intenzione e ho deciso di invitarlo a pagare. Per noi la storia si è chiusa così”.

