Sorpreso a rubare in una barca, arrestato

Giunti sul posto i poliziotti della volante hanno colto un uomo in flagranza di reato e lo hanno arrestato. Il pm di turno ha disposto la permanenza nelle camere di sicurezza in attesa della direttissima

Sorpreso a rubare a bordo di una barca. E’ successo intorno alle 3 di questa notte quando un cittadino ha segnalato al 112 la presenza di due soggetti in una delle imbarcazioni ormeggiate in scali Manzoni. Giunti sul posto i poliziotti hanno colto un soggetto in flagranza di reato e lo hanno arrestato: si tratta di un marocchino classe ’86. Il pm di turno ha disposto la permanenza nelle camere di sicurezza in attesa della direttissima.

Condividi: