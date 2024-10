Sorpreso a rubare in un’auto, arrestato

Un cittadino ha segnalato movimenti sospetti vicino alle auto in sosta nei pressi di piazza XX Settembre. Quando i carabinieri sono giunti sul posto l’uomo stava infrangendo i finestrini di un’auto e all’alt ha tentato la fuga. Fermato con un’autoradio, un profumatore e degli stivali in pelle, tutti oggetti trafugati poco prima dalla vettura in sosta e restituiti al legittimo proprietario

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Livorno, coadiuvati dai colleghi della stazione Livorno-Centro, hanno tratto in arresto un 37enne, originario del nord Africa e con precedenti di polizia, perché gravemente indiziato di furto aggravato su un’auto in sosta. I militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio in orario notturno, sono stati allertati dalla Centrale Operativa a cui era giunta una segnalazione da parte di un cittadino di movimenti sospetti vicino alle auto in sosta nei pressi di piazza XX Settembre. Al pronto sopraggiungere della pattuglia, l’uomo è stato notato infrangere i finestrini di un’auto e all’alt ha tentato inutilmente la fuga nelle vie limitrofe. Fermato e sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di un’autoradio, un profumatore per autovettura e degli stivali in pelle, tutti oggetti trafugati poco prima dall’auto in sosta ed immediatamente restituiti al legittimo proprietario. Il 37enne, accompagnato in caserma per le formalità di rito, è stato dichiarato in arresto ed è stato collocato agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza direttissima nel corso della quale il Giudice ha convalidato l’arresto ed ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di firma quotidiano al Comando Stazione dei Carabinieri. L’invito dell’Arma è quello di segnalare sempre, tramite il 112 NUE, situazioni sospette anche che riguardino beni altrui per consentire un pronto intervento delle pattuglie in servizio sul territorio 24 ore su 24 – 7 giorni su 7. Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, sono da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza definitivo.

