Sorpreso a rubare in un’auto, denunciato

Grazie alla descrizione fornita dal testimone, i carabinieri hanno individuato l’uomo tra via Verdi e via Michon. Fermato e sottoposto a controllo è stato trovato in possesso di oggetti di vario genere e valore tra cui un paio di occhiali

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Livorno hanno denunciato a piede libero un 30enne di origini straniere residente a Livorno poiché gravemente indiziato di furto aggravato. A seguito di segnalazione al 112 NUE, i militari sono intervenuti tra via Verdi e via Michon dove era stato notato un soggetto armeggiare ad un’auto in sosta. Grazie alla descrizione fornita dal testimone, i militari hanno individuato l’uomo il quale, in stato di palese ebbrezza, si stava allontanando a passo rapido. Fermato e sottoposto a controllo è stato trovato in possesso di oggetti di vario genere e valore, tra cui un paio di occhiali. Il tutto è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario, intestatario dell’auto coinvolta, previo riconoscimento della refurtiva. Mentre il 30enne, con altri precedenti all’attivo, è stato denunciato.

