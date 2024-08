Sorpreso a rubare un computer in ospedale, arrestato

L'uomo è stato notato mentre usciva furtivamente da Radiologia con uno zaino in spalla che è stato poi appurato contenere un pc portatile di proprietà di un tecnico di laboratorio

I militari della Stazione di Ardenza hanno arrestato un uomo residente nel pisano sorpreso a rubare all’interno dell’ospedale. Allertati dalla centrale operativa, a cui era giunta una segnalazione da parte del personale di sicurezza per un furto in atto, i carabinieri hanno raggiunto l’ospedale e ascoltando le diverse persone informate sui fatti ed eseguendo i riscontri necessari hanno ricostruito la vicenda. Il sospettato, si legge nel comunicato stampa del 22 agosto, sarebbe stato visto uscire furtivamente da Radiologia con uno zaino in spalla che è stato poi appurato contenere un pc portatile, appena trafugato, di proprietà di un tecnico di laboratorio. Sulla scorta degli elementi raccolti, l’uomo, peraltro gravato da numerosi precedenti per condotte predatorie, è stato arrestato in flagranza con l’accusa di furto mentre il computer è stato immediatamente restituito. Il Giudice del Tribunale di Livorno ha convalidato l’arresto come richiesto dalla Procura della Repubblica disponendo a suo carico la misura cautelare dell’obbligo di dimora. Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, conclude la nota stampa, le stesse sono da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

