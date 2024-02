Sorpreso a spacciare, denunciato

I carabinieri sono intervenuti a seguito di alcune segnalazioni da parte dei residenti: denunciato un 26enne e segnalato alla Prefettura un 25enne. I due alla vista dei carabinieri hanno provato a scappare

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Livorno, unitamente ai colleghi della Stazione di Livorno Centro, hanno denunciato un 26enne dominicano gravemente indiziato di spaccio di sostanze stupefacenti e, al contempo, hanno segnalato un 25enne quale assuntore di droga. I militari, nel corso di un mirato servizio in piazza Mazzini, di recente oggetto di alcune segnalazioni da parte dei residenti, hanno notato il giovane 25enne stazionare in modo insolito nei pressi di un condominio e poco dopo hanno visto sopraggiungere il 26enne. I carabinieri, avendo visto uno scambio tra i due, sono intervenuti e, sebbene i giovani abbiano tentato la fuga, sono stati prontamente bloccati. I militari hanno recuperato un involucro contenente hashish per un peso di circa di 5,5 grammi e nel corso di una successiva perquisizione personale e domiciliare a carico del 26enne hanno rinvenuto ulteriori involucri del peso totale di 4,78 grammi di hashish, nonché una banconota da 50 euro provento di spaccio che sono stati sottoposti a sequestro. Il dominicano è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di spaccio di stupefacenti mentre il 25enne è stato segnalato alla Prefettura.

Condividi:

Riproduzione riservata ©