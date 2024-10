Sorpreso a staccare le tubature dell’acqua del circolo pesca Garibaldi

I soci: "Oggi intorno alle 13 abbiamo dovuto assistere a questo siparietto imbarazzante. Se ci fosse la possibilità di tutelarci come gli altri circoli di Livorno che hanno i cancelli forse avremmo meno problemi"

“Oggi intorno alle 13 abbiamo dovuto assistere a questo siparietto imbarazzante. Se ci fosse la possibilità di tutelarci come gli altri circoli di Livorno che hanno i cancelli forse avremmo meno problemi”. A parlare con un certo disappunto sono i soci del circolo pesca Giuseppe Garibaldi in piazza Garibaldi che oggi hanno sorpreso un soggetto lungo la passerella intento a staccare le tubature dell’acqua del circolo. “Anche noi vogliamo il cancello per ridurre episodi come questo, ma anche i disagi conseguenti a spaccio e abbandono di rifiuti”. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno allontanato l’uomo.

