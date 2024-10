Sorpreso a togliere gli ormeggi, denunciato

Foto di archivio

Giunta sul posto una volante ha individuato il soggetto, un italiano classe '74, e lo ha denunciato per danneggiamento

È stato notato ieri pomeriggio 26 ottobre da alcuni cittadini mentre toglieva gli ormeggi alle barche ormeggiate tra via Avvalorati e via della Madonna. Giunta sul posto una volante ha individuato il soggetto, un italiano classe ’74, e lo ha denunciato per danneggiamento.

