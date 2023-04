Sorpreso al volante senza patente

Fermato dalla polizia municipale durante un posto di controllo, l'automobilista è risultato in possesso di sostanza stupefacente ed è stato trasportato al pronto soccorso per accertamenti

Fermato durante un posto di controllo dalla polizia municipale un automobilista è risultato privo di patente e in possesso di sostanza stupefacente. È accaduto il 1 aprile. L’uomo, apparso in stato confusionale, è stato trasportato al pronto soccorso per accertamenti da una ambulanza della Svs scortata da una pattuglia della municipale. La sostanza stupefacente è stata sequestrata. Sono in corso ulteriori approfondimenti da parte del Comando.

