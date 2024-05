Sorpreso alla guida con patente falsa, multa di 5.100 € e fermo dell’auto per 3 mesi

La patente di guida è stata sequestrata e l'uomo è stato denunciato ai sensi dell'articolo 482 CP per "falsità materiale commesso da privato". Fermato dalla polizia municipale in via de Larderel

Nei giorni scorsi durante l’attività di controllo del territorio una pattuglia della Polizia Municipale, in via de Larderel, ha fermato una vettura con a bordo due persone. Il conducente, classe ’88, ha esibito patente tunisina che, già da un primo accertamento effettuato dagli operatori su strada, mostrava delle anomalie che facevano presupporre che il documento potesse essere falso. Per tale ragione l’uomo è stato condotto al Comando e il documento di guida è stato sottoposto a maggiori accertamenti tecnici. Al termine delle operazioni, la patente di guida è stata sequestrata e l’uomo denunciato ai sensi dell’articolo 482 CP “Falsità materiale commesso da privato“. Gli sono state inoltre comminate la sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 116, c.15 e c 17 (per euro 5.100) e accessoria (fermo del veicolo per 3 mesi).

