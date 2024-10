Sorpreso alla guida di uno scooter rubato, denunciato

In via Cestoni una volante ha controllato un giovane alla guida di un motorino privo delle chiavi di avviamento. Dal controllo lo scooterista è risultato essere un minorenne classe 2009, livornese, con precedenti per ricettazione e due contestazioni per guida senza aver mai conseguito la patente. Mentre il veicolo era intestato ad una donna classe 1962 che il 18 settembre ne aveva denunciato il furto. Una volta acccompagnato in questura sono stati immediatamente avvisati i genitori e alla presenza del padre al ragazzo è stata contestata la ricettazione e la guida senza patente. Il motorino è stato restituito alla proprietaria. Va precisato che il procedimento penale non è ancora definito e, pertanto, le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevole gli indagati.

