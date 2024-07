Sorpreso alla guida di uno scooter rubato, denunciato

Lo scooter è stato restituito al proprietario e l'uomo, fermato in zona scali del Pontino da una volante, denunciato per ricettazione

Durante il controllo del territorio mirato alla prevenzione e repressione dei reati, in zona scali del Pontino una volante ha fermato un cittadino straniero mentre stava guidando un Beverly 300cc. Dai successivi accertamenti lo straniero risultava essere un tunisino del 1997, regolare in Italia in quanto padre di bambino italiano, mentre lo scooter risultava essere rubato con denuncia del proprietario effettuata il 6 luglio. Accompagnato in Questura, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per ricettazione mentre lo scooter è stato restituito al proprietario. Va precisato che il procedimento penale non è ancora definito e, pertanto, le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevole l’indagato.

