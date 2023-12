Sorpreso alla guida in stato di ebbrezza, denuncia e patente ritirata

Fermato e sottoposto all'alcoltest in piazza Damiano Chiesa all'automobilista, 39 anni, è stato rilevato un tasso alcolemico di 1,24 gr/l. In viale Nazario Sauro un 23enne controllato dal cane antidroga Titan è stato sorpreso con 10 grammi di hashish e segnalato alla Prefettura quale assuntore di stupefacenti

Nell’ambito dell’attività di controllo e prevenzione svolta dai carabinieri nella città di Livorno, i militari della Compagnia di Livorno insieme al Nucleo Carabinieri Cinofili di San Rossore hanno eseguito un servizio a largo raggio nelle zone di piazza Garibaldi, Scali Bettarini, piazza XX Settembre e zona Buontalenti. I carabinieri sono stati impegnati in attività di pattugliamento sia in uniforme che in abiti civili per contrastare fenomeni di malamovida con l’ausilio del cane antidroga “Titan”, uno splendido pastore tedesco dal grande fiuto. Nel corso del servizio sono stati controllati 27 veicoli, 44 persone e 4 esercizi commerciali. I militari del Norm della Compagnia di Livorno hanno denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza, con conseguente ritiro immediato della patente, un 39enne residente a Collesalvetti a seguito di controllo con alcoltest effettuato in piazza Damiano Chiesa nel corso del quale è stato rilevato un tasso alcolemico pari a 1,24 gr/l. Un 23enne livornese, controllato da “Titan” è stato sorpreso in viale Nazario Sauro con 10 grammi di hashish e pertanto segnalato alla Prefettura quale assuntore di stupefacenti per uso non terapeutico.

