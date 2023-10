Sorpreso alla guida in stato di ebbrezza, patente ritirata

Sorpreso 25enne in viale Vespucci con 0,90 gr/l, quasi il doppio rispetto al limite: denunciato per guida in stato di ebbrezza e patente ritirata. Nel cruscotto di un'auto a Porta a Terra scoperta una "sigaretta artigianale, parzialmente consumata, contenente hashish": 40enne segnalato per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi sulla sicurezza stradale, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Livorno hanno sorpreso un 25enne in viale Vespucci alla guida della propria auto in stato di alterazione. La verifica del tasso alcolemico ha fatto registrare 0,90 gr/l, quasi il doppio rispetto al limite consentito, e pertanto il giovane è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Livorno per guida in stato di ebbrezza. I militari hanno inoltre proceduto al ritiro della patente. In zona Porta a Terra è stata notata una vettura sospetta. Durante l’avvicinamento all’auto, i militari hanno avvertito un odore pungente ed hanno proceduto al controllo rinvenendo, nel cruscotto del veicolo una sigaretta artigianale, parzialmente consumata, contenente hashish. I carabinieri hanno pertanto sottoposto a sequestro la droga e hanno segnalato un 40enne alla Prefettura per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti. I controlli dei carabinieri finalizzati al contrasto dell’assunzione di droghe e all’abuso di alcol proseguiranno su tutto il territorio provinciale.

