Sorpreso alla guida senza patente, denunciato

Fermato in via Fratelli Cervi, dal controllo è risultato sprovvisto di patente di guida revocata dalla Prefettura nel 1999: denunciato per guida con patente revocata e segnalato alla Prefettura in qualità di assuntore di droga in quanto trovato con circa un grammo di eroina

Un uomo di circa 60 anni, livornese, è stato denunciato a piede libero dai carabinieri per guida con patente revocata e segnalato alla Prefettura in qualità di assuntore di droga per fini non terapeutici. L’atteggiamento dello scooterista mentre transitava in via Fratelli Cervi ha destato sospetto e i militari lo hanno fermato e controllato. Come si legge in un comunicato stampa del 23 maggio, l’uomo è risultato sprovvisto di patente di guida revocata dalla Prefettura dal 1999. Inoltre è stato trovato in possesso di circa un grammo di eroina. Oltre la denuncia penale ai sensi del noto art. 116 del CdS e alla segnalazione alla Prefettura è scattato l’immediato sequestro amministrativo del mezzo. Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, le stesse sono da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

