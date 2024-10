Sorpreso alla stazione con un coltello di 24 centimetri

Un cinquantenne livornese è stato denunciato per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere dopo essere stato fermato per un controllo. L'uomo era in possesso di un coltello a serramanico “pattada” di 24 cm di cui 12 di lama

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato in stato di libertà un cinquantenne livornese per il reato di possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. L’uomo è stato notato nei pressi della stazione dove, nella mattinata, i militari stavano eseguendo dei controlli in ottica di prevenzione dei reati. Rilevata la presenza di alcuni soggetti appiedati e, notandone l’atteggiamento schivo e sospetto, il 50enne è stato sottoposto a controllo. Sono emersi i suoi precedenti, inoltre lo stesso ha esternato insofferenza al controllo. I militari hanno quindi approfondito il controllo sorprendendolo in possesso di un coltello a serramanico tipo “pattada” della lunghezza complessiva di 24 cm di cui 12 di lama. Il 50enne, che non ha saputo fornire una giustificata motivazione riguardo al possesso e al porto in luogo pubblico dell’oggetto rinvenuto, si è visto quindi sequestrare il tutto dai carabinieri ed è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Livorno. Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, sono da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

