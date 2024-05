Sorpreso all’interno di un furgone rubato, denunciato

Intervento dei carabinieri in via Bengasi a seguito della segnalazione di alcuni residenti: denunciato per ricettazione un giovane di 23 anni che dovrà rispondere anche per la violazione in materia di legislazione sulle armi per il porto abusivo di un coltello

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Livorno hanno denunciato in stato di libertà un cittadino straniero di origini nordafricane, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato del reato di ricettazione. Nella giornata di lunedì una pattuglia del pronto intervento dell’Arma di Livorno è intervenuta in via Bengasi a seguito di una segnalazione di alcuni residenti che da diversi giorni avevano notato un furgone in apparente stato di abbandono. Giunti sul posto i militari hanno riscontrato che il veicolo, intestato ad una ditta di Firenze operante nel settore floreale, risultava oggetto di un furto commesso pochi giorni prima nel comune. Il veicolo, in corso di ispezione dei carabinieri, risultava però regolarmente chiuso pertanto verosimilmente utilizzato da qualcuno. All’interno vi era un giovane che, alla vista delle divise, ha tentato invano di opporsi al controllo e guadagnarsi la fuga scontrandosi con uno dei militari che lo ha bloccato. Le attività di accertamento sulla vicenda condotte dai carabinieri sono poi proseguite in caserma dove sono state svolte le indagini sull’uomo fermato. Lo stesso, un giovane di 23 anni, non è stato in grado di fornire giustificazioni plausibili in merito alla disponibilità del furgone ed è stato denunciato a piede libero per ricettazione. A seguito di perquisizione personale addosso al ragazzo è stato trovato un coltello per cui lo stesso dovrà rispondere anche per la violazione in materia di legislazione sulle armi per il porto abusivo. Terminati gli accertamenti i carabinieri hanno restituito il furgone al legittimo proprietario.

