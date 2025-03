Sorpreso all’interno di un’auto, nelle tasche pinza e tre torce

Arrestato 68enne per evasione dai domiciliari e denunciato per tentato furto e possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli. La questura: "Sottolineiamo l'importanza delle segnalazioni anche tramite YouPoll. Negli ultimi due giorni sono state arrestate due persone e si è impedito il furto di uno scooter e di un’auto"

La polizia ha arrestato un livornese 68enne evaso più volte negli ultimi mesi dagli arresti domiciliari e lo ha denunciato per tentato furto e possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli. È accaduto intorno alle 21,30 in via San Simone, zona Ardenza Mare, dove la polizia è intervenuta per la segnalazione di una persona che si era introdotta all’interno di un’auto parcheggiata in un cortile condominiale. Dai successivi accertamenti, si legge in un comunicato stampa, il sessantottenne risultava avere a suo carico innumerevoli precedenti di polizia per reati contro il patrimonio nonché un provvedimento di “detenzione domiciliare” violato più volte nell’ultimo periodo. Inoltre a seguito di perquisizione personale all’interno delle tasche della giacca pinza multiuso e 3 torce led a batteria. L’uomo è stato condotto alle Sughere. Giova sottolineare, spiega la questura, l’importanza delle segnalazioni di illeciti da parte della cittadinanza. Infatti grazie a queste negli ultimi due giorni sono state arrestate due persone e si è impedito il furto di un ciclomotore e di un’auto. Si ricorda che qualunque segnalazione può essere inviata anche in forma anonima grazie all’App YouPol. Va precisato che il procedimento penale non è ancora definito e, pertanto, le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevole l’indagato.

