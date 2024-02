Sorpreso con 1 kg di eroina nello zaino, arrestato alla stazione

L'uomo è stato fermato e controllato appena sceso da un treno regionale dai poliziotti della Narcotici della Squadra Mobile e della polizia ferroviaria

Nel corso di un servizio di prevenzione e repressione dei reati contro lo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona di piazza Dante, nel pomeriggio di martedì 20 febbraio i poliziotti della Narcotici della Squadra Mobile hanno proceduto al controllo all’interno della Stazione Centrale, con la collaborazione della poliziotti della polizia ferroviaria, di uno straniero appena sceso da un treno regionale. Il controllo ha dato esito positivo: all’interno di uno zaino che l’uomo teneva sulle spalle sono stati rinvenuti due voluminosi involucri in cellophane trasparente, risultati contenere eroina, per un peso complessivo a lordo di 1 kg e destinati evidentemente allo spaccio. Il soggetto è stato quindi arrestato in flagranza.

Come prosegue la nota stampa, gli accertamenti in banca dati hanno poi fatto emergere anche la pendenza a suo carico di un provvedimento di carcerazione emesso il 10 novembre 2023 dalla Procura della Repubblica di Roma per l’espiazione di una pena residua di mesi 9 giorni 28 di reclusione a seguito di condanna per violazione dell’art. 73 D.P.R. 309/90. L’arrestato è stato condotto alle Sughere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Nella mattinata di mercoledì è stato convalidato l’arresto e il giudice ha disposto la misura cautelare in carcere. Va precisato che il procedimento penale non è ancora definito e, pertanto, le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevole l’indagato.

Prosegue senza tregua l’attività di contrasto da parte della polizia all’odioso fenomeno dello spaccio di droga, specialmente nelle zone del centro cittadino e della Stazione Centrale nelle quali sono frequenti le segnalazioni presentate da esercenti ed abitanti ed in cui il questore Stellino ha disposto un’intensificazione dei controlli.

