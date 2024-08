Sorpreso con 20 dosi di cocaina, denunciato

Alla vista della polizia ha gettato tra le auto quello che teneva tra le mani e si è dato alla fuga a piedi. Inseguito e raggiunto da un poliziotto, il tunisino è stato denunciato in stato di libertà per spaccio di sostanza stupefacente ed accompagnato al Centro di Permanenza per i Rimpatri di Caltanissetta in quanto irregolare sul territorio nazionale

Alle 21.40 circa di ieri una volante ha notato due soggetti in piazza dei Mille tra i quali si stava determinando un sospetto passaggio, probabilmente da ricondurre ad una cessione di sostanza stupefacente. Alla vista della polizia, il soggetto che stava cedendo la sostanza si è girato cercando di riporre quello che teneva tra le mani in un pacchetto di fazzoletti, senza riuscirci, per poi gettare tutto tra i veicoli parcheggiati e darsi alla fuga per sottrarsi al controllo. Raggiunto in prossimità di piazza della Repubblica dal poliziotto che si era messo al suo inseguimento, il fuggitivo una volta fermato è tornato nel luogo dove si era disfatto del pacchetto di fazzoletti al cui interno sono stati trovati 20 involucri contenenti polvere bianca poi risultata essere, una volta analizzata dal Gabinetto di Polizia Scientifica, cocaina del peso complessivo lordo di 6.34 grammi. L’uomo, privo di documenti, è stato identificato in un tunisino classe ’90 ed è stato denunciato in stato di libertà per spaccio di sostanza stupefacente e accompagnato al Centro di Permanenza per i Rimpatri di Caltanissetta in quanto irregolare sul territorio nazionale. Va precisato che il procedimento penale non è ancora definito e, pertanto, le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevole l’indagato.

