Sorpreso con 31 kg di hashish al casello dell’A12 diretto a Livorno, arrestato

Arrestato 67enne livornese, la droga era nascosta in un fondo ricavato nel vano bauliera dell’auto. Individuato mentre percorreva ad elevata velocità l’autostrada A12, i carabinieri lo hanno seguito fino al casello di Rosignano Marittimo dove lo hanno fermato e controllato. Al dettaglio i 10 panetti di hashish avrebbero fruttato circa 100.000 €

Il Nucleo Investigativo del comando provinciale di Livorno, coadiuvato dai colleghi della Sezione Radiomobile, ha tratto in arresto in flagranza di reato un uomo di 67 anni livornese già gravato da numerosi pregiudizi di polizia. Come si legge in un comunicato stampa del 25 marzo, i carabinieri lo hanno individuato mentre percorreva ad elevata velocità l’autostrada A12 alla guida della propria auto intento a compiere, peraltro senza un’apparente giustificazione, manovre azzardate e potenzialmente pericolose per la propria e altrui incolumità contraddistinte da repentini cambi di andatura anche in assenza di traffico. Dopo una prolungata attività di pedinamento, i militari lo hanno bloccato e controllato nei pressi dell’uscita del casello di Rosignano Marittimo, procedendo ad una perquisizione di iniziativa nel corso della quale hanno rinvenuto, occultati in un fondo ricavato nel vano bauliera dell’auto, 31 involucri contenenti ciascuno 10 panetti per un totale di 31 kg di hashish. Il notevole quantitativo di droga, ragionevolmente destinato al “mercato labronico”, avrebbe fruttato alle organizzazioni criminali una somma al dettaglio di circa 100.000 €. La droga è stata sequestrata. Il 67enne è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ristretto alle Sughere su disposizione dell’Autorità giudiziaria labronica.

