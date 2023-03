Sorpreso con 40 kg di cocaina e arrestato

Il valore del quantitativo sequestrato ammonta a circa 1 milione e mezzo di euro all’ingrosso: 30enne arrestato dalla squadra mobile per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente

Nel corso di un servizio di prevenzione e repressione, nell’hinterland livornese, dei reati contro lo spaccio di sostanze stupefacenti i poliziotti della Squadra Mobile – ufficio investigativo con competenza su tutto il territorio della provincia – hanno sequestrato un ingente quantitativo di cocaina in seguito al controllo in località La California (Cecina) di un cittadino albanese di 30 anni, incensurato. Il suo atteggiamento, si legge in un comunicato del 21 marzo, è apparso sospetto. I poliziotti hanno quindi deciso di procedere al controllo dell’uomo che, vistosi “alle strette”, ha ammesso di avere in suo possesso della sostanza stupefacente occultata all’interno di un trolley. All’interno del trolley numerosi involucri (panetti da 1 kg circa, ancora intonsi) tutti risultati contenere cocaina per un peso complessivo di circa 40 kg. La cocaina sequestrata, il cui valore prosegue la nota stampa ammonta a circa 1 milione e mezzo di euro all’ingrosso, avrebbe consentito con la successiva vendita al dettaglio su piazza un guadagno, in relazione al “taglio”, di svariati milioni di euro. L’uomo, regolare sul territorio italiano, è stato tratto in arresto per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e condotto alle Sughere a disposizione dell’autorità giudiziaria.

