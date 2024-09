Sorpreso con 510 €, 70 grammi di hashish e 3 di cocaina: denunciato

a droga è stata sottoposta a sequestro e l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

I carabinieri della Stazione di Collesalvetti hanno denunciato in stato di libertà un 23enne residente in zona. Grazie all’intuito e alla capillare conoscenza del territorio, i militari hanno notato un’auto proveniente da una zona conosciuta dirigersi verso un’abitazione e hanno quindi proceduto ad identificare e controllare l’automobilista e il proprietario dell’immobile riscontrando nella disponibilità di quest’ultimo 70 grammi di hashish, 3 grammi di cocaina e 510 € in contanti verosimilmente provento di spaccio. La droga è stata sottoposta a sequestro e l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel rispetto dei diritti delle persone indagate le stesse sono da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

Condividi:

Riproduzione riservata ©