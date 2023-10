Sorpreso con 8 dosi di cocaina, denunciato

I carabinieri hanno fermato il giovane in via di Suese a Stagno a bordo di un’auto che risultava non essere di sua proprietà. Sotto il piantone dello sterzo quasi 10 grammi di cocaina e 350 € in contanti

I carabinieri della Stazione Stagno, nel corso dei servizi finalizzati al contrasto allo spaccio di droga, hanno denunciato in stato di libertà un 26enne di origine marocchine per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, in via di Suese, hanno fermato il giovane a bordo di un’auto che risultava non essere di sua proprietà. Visto un notevole stato di agitazione e le circostanze di tempo di luogo, i militari hanno proceduto ad una perquisizione personale e veicolare nel corso della quale, sotto il piantone dello sterzo, hanno rinvenuto quasi 10 grammi di cocaina suddivisi in 8 dosi nonché 350 euro in contanti, somma ritenuta possibile provento dell’attività di spaccio. Il denaro e la droga sono stati sottoposti a sequestro e il cittadino marocchino è stato denunciato in stato di libertà alla Procura Labronica ai sensi dell’art. 73 del DPR 309/90.

