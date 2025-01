Sorpreso con cocaina e hashish, arrestato

Alla vista dei carabinieri ha tentato di disfarsi di 7 dosi di cocaina per un peso complessivo di 4 grammi

I carabinieri della Stazione Carabinieri di Ardenza hanno arrestato in stato di libertà un uomo di 27 anni di origini nordafricane per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno concentrato il monitoraggio anche sulle aree periferiche, in particolare quelle del quartiere La Leccia e relative zone attigue dove la dubbia attività di alcuni soggetti, spesso di origini straniere, consistente in frequenti e furtivi incontri con persone apparentemente di passaggio, ha destato i sospetti dei militari che in tale ambito hanno concentrato mirati approfondimenti. Il servizio di polizia giudiziaria, condotto anche mediante osservazioni pedinamenti e controlli, ha portato all’attenzione dei carabinieri il 27enne che, alla vista della pattuglia, ha tentato di disfarsi di 7 dosi di cocaina per un peso complessivo di 4 grammi. Droga prontamente sequestrata. Da una successiva perquisizione personale sono stati rinvenuti ulteriori 3 grammi di hashish e un bilancino e 70 euro in banconote di piccolo taglio, riconducibili all’attività di spaccio di stupefacenti da parte del fermato. Tutto quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini spaccio di stupefacenti. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria è stato ristretto presso la locale casa circondariale in attesa del giudizio per direttissima, al termine del quale l’arresto è stato convalidato e per l’uomo è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, sono da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

