Sorpreso con cocaina e soldi: espulso dal territorio italiano

E’ stato fermato questa notte dalle volanti della polizia di stato in Scali Novi Lena, un tunisino di 30 anni, con precedenti specifici, e denunciato per il reato di detenzione ai fini spaccio in quanto trovato in possesso di oltre 5 grammi di cocaina e di denaro in contante di presunta provenienza illecita.

Effettuati gli accertamenti di rito lo straniero è stato accompagnato presso il centro per il rimpatrio di Bari in attesa di essere ricondotto al paese di provenienza.

