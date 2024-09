Sorpreso con due coltelli e stupefacente grazie alla segnalazione su Youpol, denunciato

Intervento delle volanti in un fondo in zona Salviano dopo la segnalazione dei cittadini. L'uomo, tunisino, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e detenzione di arma da taglio. I coltelli sequestrati erano lunghi 42,5 e 19,5 cm

A seguito di segnalazione di probabile attività di spaccio in atto, ricevuta al sistema telematico Youpol, le Volanti sono intervenute in un fondo in zona Salviano e dal controllo hanno rintracciato un cittadino tunisino del 1977, con precedenti di polizia, in possesso di 23.46 grammi di cocaina suddivisa in 31 confezioni e 4.40 grammi di hashish suddivisa in 7 pezzi. Inoltre gli agenti hanno rinvenuto due coltelli: uno lungo 42,5 cm e l’altro 19,5; una bilancia elettronica e 552 euro suddivise in banconote di vario taglio. Accompagnato in questura, lo straniero è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e detenzione di arma da taglio. Va precisato che il procedimento penale non è ancora definito e, pertanto, le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevole l’indagato.

