Sorpreso con due etti di hashish in casa, arrestato

Arrestato giovane di 20 anni con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. I carabinieri hanno sequestrato due panetti di hashish, 175 euro e due bilancini di precisione

La Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Livorno ha tratto in arresto in flagranza di reato un ventenne livornese con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. A seguito di una serie di approfondimenti investigativi condotti di iniziativa, i carabinieri sono intervenuti in un’abitazione nella zona nord dove a seguito di una perquisizione sono stati sequestrati due panetti di hashish per un peso complessivo di circa 200 grammi. Giunti sul posto i militari, dopo aver individuato la persona sospettata di avere lo stupefacente, hanno deciso di procedere alla perquisizione personale e domiciliare rinvenendo, oltre alla droga, anche 175 euro verosimilmente provento dell’attività di spaccio, nonché due bilancini di precisione. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, mentre il giovane è stato tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e messo agli arresti domiciliari. Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, conclude il comunicato stampa, essendo ancora nella fase processuale delle indagini preliminari l’intera dinamica dovrà essere esaminata nel giudizio diretto ad accertare e eventualmente confermare profili di responsabilità penale a carico dell’indagato.

