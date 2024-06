Sorpreso con la droga a bordo di uno scooter, arrestato

Sequestrate 76 dosi di cocaina, 43 dosi di eroina e 5 involucri di hashish nonché 1.000 euro in banconote ad uno scooterista tunisino fermato in via Passaponti. In piazza Garibaldi fermato un egiziano per danneggiamento aggravato, minacce aggravate e art. 4 L. 110/75, denunciato

La volante ha controllato in via Passaponti un tunisino a bordo di uno scooter. Durante la fase dell’accertamento è stato trovato in possesso di 76 dosi per circa 45 grammi di cocaina, 43 dosi per circa 32 grammi di eroina e 5 involucri per circa 14 grammi di hashish, oltre a circa 1.000 euro in banconote. L’uomo, regolare sul territorio nazionale, è stato tratto in arresto ai sensi dell’art.73 dpr 309/90 e portato alle Sughere. Inoltre, è stato denunciato un egiziano per i reati di danneggiamento aggravato, minacce aggravate e art. 4 L. 110/75 in piazza Garibaldi. Arrivati sul posto, gli agenti hanno constatato che si trattava di una persona che stava lanciando bottiglie di vetro, danneggiando due veicoli in sosta, e minacciando alcuni passanti. Fermato e portato in questura lo straniero è stato messo a disposizione dell’Ufficio immigrazione per regolare la sua posizione sul territorio nazionale in quanto risultato essere irregolare sul territorio nazionale. Va precisato che i procedimenti penali non sono ancora definiti e, pertanto, le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevoli gli indagati. L’arresto e la denuncia sono il frutto di un servizio di pattugliamento del territorio da parte dei poliziotti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico (Upgsp) della questura di Livorno, effettuato con la presenza del Reparto Prevenzione Crimine di Firenze, che ha portato a 97 persone identificate e 43 veicoli controllati.

