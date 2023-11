Sorpreso con la refurtiva in via Machiavelli, arrestato

Gli agenti della squadra volante dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico diretto dal dirigente Alessio Del Gigia, il 28 novembre, sono intervenuti in via Machiavelli per la segnalazione di tre soggetti vestiti di nero che si aggiravano con fare sospetto in un cortile condominiale. Dopo aver fermato le auto a distanza dall’edificio, i poliziotti si sono avvicinati a piedi per non essere notati sorprendendo due uomini nascosti nell’ombra. Uno dei due è stato raggiunto e, a seguito di perquisizione, arrestato poiché ritrovato con addosso un grosso cacciavite a taglio e della refurtiva (tra cui braccialetti, orecchini e un orologio da polso) di proprietà di un condomino (la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario). L’uomo, cittadino albanese, è stato tratto in arresto per furto in abitazione in attesa della direttissima fissata per la mattinata del 30 novembre. Come si legge in un comunicato stampa del 30 novembre, va precisato che il procedimento penale non è ancora definito e pertanto le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevole l’indagato.

