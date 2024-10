Sorpreso con l’hashish, denunciato

Alla vista della polizia, l'uomo si è disfatto di un involucro in cellophane trasparente contenente vari frammenti di hashish per un peso di 13,76 grammi

In via Garibaldi angolo piazza Garibaldi gli agenti hanno notato un cittadino straniero che alla vista delle divise si è disfatto di un involucro in cellophane trasparente, contenente vari frammenti di hashish per un peso di 13,76 grammi, immediatamente recuperato. Nel corso della perquisizione sul soggetto sono stati rinvenuti 625 euro e un cellulare presumibilmente utilizzato per gestire l’attività di spaccio. Il tutto è stato sequestrato. Il soggetto, trovato privo di documenti, dopo essere stato identificato per uomo di origine gambiana con precedenti di polizia e in possesso di permesso di soggiorno, è stato indagato in stato di libertà ai sensi dell’art. 73 comma 5 del DPR 309/90. Nell’ambito delle misure “alto impatto”, continua quindi l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte della polizia.

Condividi:

Riproduzione riservata ©